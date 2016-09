Was krabbelt und schwimmt denn da an den Nord- und Ostseeküsten? Neugierige Jungforscherinnen und -forscher zwischen 6 und 12 Jahren können mit dem mobilen Küstenlabor die verschiedenstens Lebensformen am und im Meer entdecken.

Ganz gleich, ob Sylt, Helgoland, Fehmarn oder Stralsund - überall entlang der Nord- und Ostseeküsten wartet ein vielfältiger Lebensraum darauf von jungen Entdeckerinnen und Entdeckern erforscht zu werden. Mit dem mobilen Küstenlabor, bestehende aus Becherlupe, Kescher und einer Forschungsanleitung, lädt das "Wissenschaftsjahr 2016/17 - Meere und Ozeane" Kinder dazu ein, die Küsten und ihre Bewohner unter die Lupe zu nehmen. Wo das mobile Küstenlabor erhältlich ist sowie weitere Forschungsideen und Informationen zur Aktion gibt es unter www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/mitmachen/junge-wissenschaftsinteressierte/mein-mobiles-kuestenlabor.html#c3389

Extra-Tipp: Am 17. und 18. September hat das mobile Küstenlabor einen Stand auf der Maritimen Meile in Vegesack!