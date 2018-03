Nachwuchs in den Tierparks

7

Am Olymp 1 , 21789 04778-255

Auch in dem kleinen, aber feinen Familienzoo Zoo in der Wingst werden um die Osterzeit einige Jungtiere erwartet: So zum Beispiel die Lämmer der Ouessantschafe – auch bretonische Zwergschafe genannt – oder die Ziegenlämmer, Hühnerküken und die Mecklenburger Schecken, das sind rot-weiße, gescheckte Hauskaninchen mit lustigen langen Schlappohren. Etwas länger müssen wir noch auf die putzigen Erdmännchen und die hübsch gefiederten blauen Pfaue waren, die uns im Laufe des Sommers ihre Sprösslinge zeigen werden.

Öffnungszeiten: Vom 7. Februar bis 24. März von 10 bis 16 Uhr und ab dem 25. März von 10 bis 17 Uhr.