Osterbrunch für Familien

Im Bürgerpark , 28209 Bremen 0421-34080 Website

Am Ostersonntag, 1. April, wartet in der prachtvollen Kuppelhalle des Dorint Park Hotel Bremen ein erlesenes Brunchbuffet mit Köstlichkeiten der Saison auf kleine und große Feinschmecker. Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr kann in frühlingshaftem Ambiente nach Herzenslust geschlemmt werden. Während die Erwachsenen gemütlich den Brunch genießen, können die kleinen Gäste sich auf der Riesenhüpfburg austoben, beim Kinderschminken zum Schmetterling werden und Ostereier im Park am Hollersee suchen.

Das Angebot kostet für Erwachsene 69 Euro pro Person, Kinder zwischen 6 und 11 Jahren zahlen die Hälfte, Kinder bis 5 Jahre essen gratis. Im Preis enthalten sind Getränke, wie Wasser und Säfte sowie Tee- und Kaffeespezialitäten, die Kinderanimation mit Riesenhüpfburg, Kinderschminken und Ostereier-Suche im Hotelgarten sowie für die „Großen“ ein Glas Champagner zur Begrüßung. Um Reservierung unter 0421-3408666 oder per E-Mail an bankett.bremen@dorint.com wird gebeten.