Der erste Schultag ist für viele Kindergartenkinder ein tolles und wichtiges Ereignis, auf das sie lange vorher hinfiebern. Damit der Start in den Schulalltag gut gelingt, bietet der Verein SchulStart vorbereitenden Unterricht - ab sofort im Bürgerzentrum Neue Vahr.

In dem qualifizierten Vorschulunterricht lernen angehende ABC-Schützen grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches Lernen in der Grundschule. Dabei werden nicht die Aufgaben, Ziele und Methoden des Grundschulunterrichts vorweggenommen, sondern zu den Arbeitsformen und Inhalten übergeleitet. So fördert der Vorschulunterricht unter anderem die Konzentrations- und Merkfähigkeit der Kinder sowie die Sprechbereitschaft und -fähigkeit. Außerdem werden die Grob- und Feinmotorik geschult, die Lernbereitschaft gefördert und geweckt sowie das Selbstvertrauen aufgebaut und gefestigt. Auch der erste Umgang mit Zahlen, Buchstaben und Wörtern sowie der korrekte mündliche Sprachgebrauch werden geübt.

Bisher fand der Unterricht im Kippenberg-Gymnasium in Schwachhausen statt, ab sofort wird im Bürgerzentrum Neue Vahr für einen guten Start in die Schule geübt. Weitere Informationen unter 0172/9140622