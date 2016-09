× 1 von 3 Erweitern Stickerella2 × 2 von 3 Erweitern Stickerella1 × 3 von 3 Erweitern Stickerella Prev Next

Häufig fiebern Eltern dem ersten Schultag genauso entgegen wie ihre Kinder. Manchmal auch mit gemischten Gefühlen. Dabei gibt es einige wenige kleine Dinge, die helfen sich optimal auf den Start in der Schule vorzubereiten. Hier unsere Top5 Empfehlungen:

1. Die Kinder von vornherein in alle Vorbereitungen involvieren. Auf diese Weise fühlt sich das Kind “erwachsen”. Man kann bei den Vorbereitungen viel über das Bevorstehende sprechen und sich schöne Situationen gemeinsam vorstellen.

2. Sicher stellen, dass man schon im Vorfeld die Liste aller benötigten Materialien wie Hefte, Stifte, Turnbeutel zu Hand hat. Wenn das Kind in die erste Klasse kommt, kann man sich auch schon die Empfehlungen der Schule ansehen, was die Fähigkeiten anbelangt, die das Kind idealerweise mitbringt (z.B. mit einer Schere Schneiden, den eigenen Namen schreiben,…). Dann bleibt noch etwas Zeit zum Üben und das Kind fühlt sich in den ersten Tagen sicher.

3. Das Kind frühzeitig wissen lassen, wie der Tagesplan zu Schulbeginn aussehen wird. Man kann sogar versuchen, diesen Rhythmus schon vor Schulbeginn einzuführen – auch wenn’s angesichts der Ferien schwer ist früh aufzustehen. Visuell kann man dem Kind mit einem gemeinsam gebastelten Stundenplan helfen sich zu orientieren.

4. Die Klassenliste ansehen: Wen kennt das Kind bereits? Hat es Freunde aus dem Kindergarten, die in die gleiche Klasse kommen? Vielleicht kann man schon vorab mit bekannten Eltern und Kindern vereinbaren, ob sie gemeinsam zur Schule laufen können. Das Gefühl der Gemeinschaft stärkt ein Kind in einer ungewohnten Situation. Falls man neu in der Nachbarschaft ist, könnte man heraus finden, welchen Freizeitaktivitäten die Klassenkameraden des Kindes nachgehen. Vielleicht ist da ja etwas dabei, was auch dem eigenen Kind gefallen würde.

5. Man kann dem ersten Tag viel entspannter entgegen sehen, wenn man weiß, dass bereits alle persönlichen Gegenstände schön beschriftet sind, der Schulrucksack gepackt ist und schon entschieden ist, welches Pausenbrot am ersten Tag mitgenommen werden soll. Am besten, man zögert diese Entscheidungen nicht bis zum letzten Abend hinaus. Der letzte Abend sollte für’s Lieblingsessen reserviert sein – eine kleine Feier zum Ende der Sommerferien und zum Start in einen neuen Lebensabschnitt.

