Früher war mehr Lametta .... Das gilt vielleicht für die häusliche Weihnachtsbaumdekoration. Im Bereich der Weihnachtswerbespots allerdings, werden jedes Jahr größere Geschütze aufgefahren. Da dreht auch schon mal ein bekannter Kino-Regisseur ein Werbefilmchen und so manch ein TV-Spot könnte glatt als preisgekrönter Kurzfilm durchgehen.

Wir haben uns einmal hingesetzt und stundenlang die Weihnachts-Spots 2016 für euch angeguckt. Neben einer Menge Rührseligkeiten, Teddybären, Schneemännern, wohlmeinenden Botschaften und Glockenspielen im Walzertakt, haben wir auch so einiges Herausragendes gefunden – im Guten wie im Schlechten.

Im Folgenden stellen wir euch unsere persönlichen Highlights in verschiedenen Kategorien vor!

Mal was anderes

Um aus der Menge der schnell gleichförmig werdenden Weihnachtsfilmchen heraus zu stechen, denken sich die Macher immer neue Strategien aus. Unterhaltsam und auf den Punkt bringt es TK Maxx mit dem Slogan: „It is best when it's more surprising.“ Aber seht selbst und lasst euch überraschen:

Noch was anderes: Avantgardistisch und rockig House of Frasier

Tierisch

Tiere ziehen immer und in diesem Jahr überraschenderweise sogar Hunde mehr als Katzen. John Lewis schickt gleich sämtliche Waldbewohner auf ein Trampolin und lässt sie sich dort vergnügen. Nur „Buster the Boxer“, mittlerweile eine Art Maskottchen für die Marke, steht hinter der Terrassentür und darf nicht mitmachen. Bis am nächsten Morgen die Tür aufgeht und es kein Halten mehr für ihn gibt! Höchstwahrscheinlich habt ihr diesen Spot aber schon gesehen, es ist nämlich der meistgeklickte Weihnachts-Spot dieses Jahres. Noch viel lustiger sind aber eigentlich die Videos von den vielen begeisterten Hunden, die dieses Filmchen schauen, wie dieser hier:

Weitere tierische Videos: Dreamie, Cats and Dogs

Modern

Auch der Discount-Riese Lidl hat einen wirklich hochwertigen und mitreißenden Spot gemacht! Mit der tröstlichen Botschaft, dass zumindest Lidl zu schätzen weiß, was Mütter an Weihnachten leisten ...

Schön und auch modern Marcs and Spencers Frau Santa Claus, die eine echt coole Socke ist!

Geschickt eingefädelt ...

Werbung muss heute intermedial sein! Es reicht nicht mehr, eine Werbung ab und zu im Fernsehen zu sehen, man muss sie erleben können! Die Telekom hat sich da etwas geschicktes ausgedacht und gliedert ihrem märchenhaften Werbevideo über einen verzauberten Adventskalender gleich eine ganze Hörspiel- und Erlebnisreihe an:

Tränendrüse

Natürlich sind auch die besonders rührseligen Werbespots zu Weihnachten so obligatorisch wie Rotkohl und Zimtsterne. Wirklich kitschig, aber irgendwie dann doch sehr berührend ist der Spot von Macy's, der uns gleichzeitig fast durch ein ganzes Jahrhundert führt:

Auch schön kitschig: Allegro Lowe's

What the ...???

Aber gerade der Versuch besonders rührend oder besonders witzig zu wirken, geht auch gerne mal gewaltig in die Hose. Man erinnere sich nur mal an den umstrittenen Edeka-Spot vom letzten Jahr, wo ein Vater seinen eigenen Tod vortäuscht, um seine Kinder nach Hause zu locken. Dieses Jahr haben sie sich etwas zurück genommen, triefen aber geradezu vor Pathos und Botschaft in Form eines etwas krude zusammengekloppten Gedichtes.

Aber es geht noch viel schlimmer! Und der Preis für das absurdeste Weihnachtsvideo geht an "Ugg" und Jeff Brigdes, dem sein eigener Weihnachtsbaum Schuhe schenkt ...

Auch seltsam: EbayUK, die sich über ihre kaufstärkste Zielgruppe lustig machen, Ronaldo als Kevin allein zu Haus und ein Teddybär der erst lebendig wird, wenn er genug Geschenke bekommt

Bevor wir jetzt zu einem Ende und zu unserem persönlichen Weihnachtsvideo-Liebling 2016 kommen, noch die letzte Kategorie:

Die ästhetischsten Weihnachtswerbungen 2016

Allgemein tendieren die Looks der Spots im gemütlich-tannenlastigen Oma-Wohnzimmer immer mehr zum kreativen Designerstück. Definitiv zwei der professionellsten Spots 2016 sind die von H&M (von Kino-Altmeister Wes Anderson inszeniert) und vom Versand-Riesen Otto. Und weil wir uns nicht entscheiden können, gibt es hier beide für euch:

Nun aber, mit Tusch und Fanfaren und ein bisschen Jingle Bells, zwecks Weihnachtsatmo, der Lieblingsspot 2016 der Redaktion. Von einer Firma, die für ihre herausragenden Werbefilme seit Jahren bekannt ist, denn in dem Spot von Sainsbury's stimmt von der Qualität, über Humor und Aussage, bis hin zur Story alles dermaßen, dass man ihn sich auch gut als Pixar-Vorfilm vorstellen könnte. Viel Spaß damit!