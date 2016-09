Erlebnisbäder in Bremen und umzu

Abwechselungsreiche Rutschpartien, spannende Erlebnisbecken, brodelnde Geysire und das bei gutem Wetter auch draußen – Erlebnisbäder mit einem Innen- und einem Außenbereich bieten kleinen und großen Besuchern ganzjährigen Badespaß. Selten weiß man direkt, welches man besuchen möchte oder welches für die Bedürfnisse der gesamten Familie am besten geeignet ist. Deshalb haben wir mal genauer hingesehen und stellen euch fünf Erlebnisbäder vor.

Die drei Rutschen im Freizeitbad Vegesack sind eine besondere Attraktion. Die 50 Meter lange Turborutsche und die 60 Meter lange Wasserrutsche mit Blitzeffekten im Innenbereich kosten sicherlich einiges an Überwindung. Die Wasserrutsche im Außenbereich ist dagegen für jeden Badegast geeignet. Für die kleineren Kinder gibt es im Freibadbereich ein Kleinkindbecken und einen Kinderspielplatz, während den Eltern innen ein großer Saunabereich zur Verfügung steht. Das Freizeitbad Vegesack muss allerdings aufgrund von Sanierungen voraussichtlich die ganze Saison geschlossen bleiben.

Das Erlebnisbad GraftTherme hat einen großen Innenbereich, der zum Großteil von einer Glaskuppel überdacht ist. Wenn man aus der Glaskuppel herausschwimmt, findet man sich im 180m² großen Erlebnisbecken wieder. Das Erlebnisbecken ist durch die zahlreichen Unterwasser-Massagedrüsen, Geysire und einen Whirlpool ein Badespaß für Groß und Klein. Im Außenbereich ist ein Sportbecken mit vier 25 Meter Bahnen, das von März bis November geöffnet ist. Zu den zwei Wasserrutschen gehört zum einen die Breitwasserrutsche im Erlebnisbecken und zum anderen die 76 Meter lange Black Hole Rutsche im Innenbereich. Neben dem Erlebnisbecken ist eine große Liegefläche, auf der man sich ausruhen kann oder einfach die Sonne genießt.

Das Erlebnisbad Ronolulu in Rotenburg besteht aus neun Becken im Innenbereich und zwei Becken im Außenbereich. Zu den vier Rutschen des Schwimmbades gehören die 84 Meter lange Riesenwasserrutsche und die Super-Breitrutsche. Auf der 3 Meter breiten Super-Breitrutsche haben mehrere Personen nebeneinander das Vergnügen, rutschen zu können. Dazu gibt es noch zwei kürzere Rutschen für kleinere Kinder. Im Innenbereich gibt es Sprungtürme, die bis zu 5 Meter hoch sind. Das ganzjährig geöffnete Außenwarmbecken bietet die Möglichkeit, auch im Winter vom Innenbereich in den Außenbereich zu schwimmen. Das Erlebnisbecken im Freibad ist von Mai bis September geöffnet. Hier gibt es einen Wildwasserkreisel, in dem man sich einfach von der starken Strömung treiben lassen kann. Dazu bietet das Erlebnisbecken noch brodelnde Geysire und Wasserkanonen.

Das OLantis Huntebad in Oldenburg ist besonders für Rutschenfans geeignet. Im Innenbereich befinden sich drei Rutschen. Eine davon ist die Turborutsche, in der man eine Geschwindigkeit von 50 km/h erreichen kann. Die Black Hole Rutsche ist dagegen nicht ganz so schnell, doch sie ist etwas länger und ist im Inneren total abgedunkelt. Durch die überraschenden Lichteffekte kann die Rutsche einem die Orientierung nehmen, sodass man manchmal denkt, man fährt bergauf. In der 63 Meter langen Familienrutsche hat man eine gute Sicht auf den Außenbereich und auf die Hunte. Insgesamt gibt es fünf Becken, zwei davon sind im Innenbereich und drei im Außenbereich. Eines der Wasserbecken im Außenbereich ist das Flussbad. Dieses Becken ist wie ein kleiner See gestaltet, in dessen Mitte ein Piratenschiff schwimmt. Um den See herum befinden sich ein kleiner Sandstrand und daneben eine Liegewiese.

Das Verwell in Verden verfügt über ein großes Erlebnisbecken im Innenbereich, in dem ein Strömungskanal, Geysire und viele weitere Attraktionen auf kleine und große Besucher warten. Im Außenbereich gibt es ein weiteres Erlebnisbecken, ein Schwimmerbecken, ein Babybecken sowie eine Sprunganlage in einem separaten Becken. Die Sprunganlage ist bis zu 10 Meter hoch und damit etwas für die ganz mutigen Turmspringer. Das benachbarte Sportbecken ist 25 Meter lang und bietet mit acht Bahnen Platz für kleine und große Bahnenschwimmer. Im Innenbereich steht den Schwimmern das ganzjährig geöffnete Sportbecken mit fünf Bahnen, einem 1-Meter-Sprungbrett und einem 3-Meter-Sprungturm zur Verfügung.