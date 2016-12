Mit Oma und Opa Berlin besuchen

× Erweitern Museumsinsel, Berlin

Berlin, eine Stadt mit tausend Gesichtern – hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Jedes Jahr finden sich etliche Besucher in der deutschen Hauptstadt ein, um Politik, Kunst und Kultur zu erleben. Es gibt genug zu sehen, und jeder kommt auf seine Kosten: Historische Denkmäler und interessante Museen wechseln sich mit hippen Szenebars und Eventlocations ab. Nicht zu vergessen: die Spuren des Zweiten Weltkriegs. Bunker und jüdische Gedenkstätte sind ebenso sehenswert wie die Reste der Berliner Mauer. Die vielfältige Metropole hält für kleine und große Besucher ein abwechselungsreiches Angebot bereit.

Berlin macht die ganze Familie glücklich

Das E-Book „Stadtführer Berlin“ zeigt nicht nur, welche Spaziergänge am lohnenswertesten sind, sondern weist gleichzeitig auf die unterschiedlichen Belastungsstufen zum jeweiligen Ausflugsziel hin. Zudem erhält man nützliche Tipps über diejenigen Plätze, wo jede Menge Spaß und Unterhaltung für Kinder wartet. So empfiehlt sich die Besichtigung des Sealife und AquaDoms, wo eine einzigartige Unterwasserwelt wartet. Tierischen Spaß haben Familien überdies im Zoo oder im Tierpark, wo 6.500 exotische Tiere leben. Für Familien mit Kindern ist ein Besuch in Berlin ein unterhaltsames Unterfangen. Es gibt jede Menge Schätze zu entdecken, die sowohl Groß als auch Klein zum Staunen bringen. An erster Stelle darf natürlich der Besuch des Reichstags in Verbindung mit einem Kuppelbesuch nicht fehlen. Von dort aus hat man eine herrliche Aussicht über ganz Berlin. Von hier geht es zügig weiter durch den Tiergarten bis zum Brandenburger Tor – ein Stopp, der bei keiner Sightseeing-Tour fehlen darf. Ein Besuch des Fernsehturms verspricht ebenfalls Eltern und Kindern zahlreiche spannende Momente. Hier gibt es vor allem die bemerkenswerte Architektur zu bewundern, die von der Raumfahrt der 1960er Jahre inspiriert wurde. Unweit von hier befindet sich das kleine DDR Museum, wo Kinder typische Gegenstände aus der damaligen Zeit wie Abhöranlagen nicht nur anschauen, sondern auch anfassen dürfen. Ein Familienausflug in die Bundeshauptstadt lohnt sich: Durch spezielle Angebote für Familien entdecken die Kids viele tolle Dinge, wobei auch die Eltern und Großeltern nicht zu kurz kommen.

Berlin richtig erleben – Die besten Ecken kennenlernen

Doch auch die Kunst begeistert Jung und Alt. Sehenswerte Anlaufstellen sind u. a. die East Side Gallery oder das Völkerkundemuseum, wo 500.000 kulturhistorische Objekte aus Asien, Afrika, Amerika und Australien bestaunt werden können. Eine Vielfalt an Museen gibt es zudem auf der Museumsinsel, die man über die weltbekannte Flaniermeile „Unter den Linden" erreicht. Neben dem DDR-Museum gibt es hier das Ägyptische Museum, wo auch Familien mit Kindern einige gehaltvolle Stunden verbringen können.

Im Ratgeber gibt es neben den besten Familienausflugszielen auch die eher unbekannteren Glanzpunkte der Stadt zu entdecken. Vom Aufstieg auf den Fernsehturm über den Besuch der Philharmonie bis hin zum Bummel durch die trendigen Kleingärten – Berlin hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.