Im Urlaub wohnen wie Zuhause

Wer sich auch im Urlaub wie Zuhause fühlen will, für den bietet das Übernachten bei Privatanbietern eine individuelle Alternative zum Hotel. Die bed and breakfast Privatzimmervermittlung bietet Familien sowohl Gästezimmer mit Frühstück, als auch Ferienwohnungen mit Selbstverpflegung.

Nach englischem Vorbild bietet die Privatzimmervermittlung Gästezimmer mit Frühstück in Privathaushalten an oder - für alle, die sich lieber selbst versorgen wollen - vermittelt bed and breakfast zusätzlich Appartements und Ferienwohnungen in vielen Bremer Stadtteilen. Es gibt sowohl citynahe Familienzimmer für das Sightseeing-Wochenende sowie Ferienwohnungen am Stadtrand für den längeren Aufenthalt.

Die Unterkünfte wurden von der Agentur geprüft und kategorisiert, die Beratung ist persönlich. Die Dienstleisterinnen helfen bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft und bemühen sich, das passende Angebot für jeden Geschmack und jedes Budget zu finden.

In einigen Unterkünften sind auch vierbeinige Familienmitglieder willkommen, teilweise bieten die Gastgeber auch Fahrräder zum Verleih an. Die Preise variieren. Kleinkinder sind in der Regel gratis, Kindern unter 12 Jahren werden Rabatte gewährt.