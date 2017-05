Erstklassiger Familienurlaub im Sauerland

× Erweitern Foto: © Familienhotels Sauerland Waldhaus Föckinghausen Felder, Wiesen und Wälder: Das Waldhaus Föckinghausen liegt idyllisch auf 500 Metern Höhe.

Das Geheimrezept glücklicher Eltern im Urlaub ist ganz einfach: Zufriedene Kinder! Beim Familienurlaub im Sauerland können sich kleine und große Urlauber auf eine gelungene Kombination aus Komfort, Genuss und spielerischem Naturerlebnis freuen.

Man nehme herzliche Sauerländer Gastlichkeit und erstklassige Unterkünfte, würze sie mit tollen Freizeitaktivitäten und dekoriere das Ganze in eine tolle Landschaft - et voilà: Familienurlaub à la Schmallenberger Sauerland.

Die schönste Zeit des Jahres, nämlich die Ferienzeit, möchten alle Familienmitglieder auf besondere Weise verbringen. Jede und jeder bringt eigene Wünsche und Vorstellungen in die Urlaubsplanung mit ein. Die Frage nach dem "wann?" wird meist von den Ferien- und Jahreszeiten bestimmt. Die Frage nach dem "wohin?" könnten wir Ihnen beantworten: In das schöne Schmallenberger Sauerland. Die „Familienhotels im Sauerland“ bieten Raum für erstklassige Familienferien, ganz unterschiedlich ausgerichtet, aber immer mit dem Ziel, Ihnen und Ihrer Familie einen unvergesslichen Urlaub zu bereiten.

Dreizehn namhafte, familiengeführte Hotels aus dem Schmallenberger Sauerland haben sich zur Kooperation „Familienhotels im Sauerland“ zusammengeführt und garantieren eine gelungene Kombination aus Komfort, Genuss und spielerischem Naturerlebnis. Nicht nur – sondern auch – sollen Familien in diesen Hotels das finden, was sie im Urlaub wünschen und brauchen: Großzügige Familienzimmer und kinderkompatible Speisenangebote, dazu Spielmöglichkeiten und Freizeitangebote. Diesen Ansprüchen werden die Familienhotels überaus gerecht: Ein abwechslungsreiches Kinderferienprogramm rundet das Angebot ab.

Der Slogan, der die Werbung dieser Hotels begleitet, bringt es auf den Punkt: „Das Geheimrezept glücklicher Eltern im Urlaub ist ganz einfach: Zufriedene Kinder!“ Doch abgesehen davon, dass es Eltern glücklich macht, wenn ihre Kinder zufrieden sind, sorgt ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis zusätzlich für das Glück aller Eltern. Ebenso ein gewisses Maß an Komfort und das „Sich-Selbst-Etwas-Gönnen“ im Spa-Bereich der Hotels. Dass Groß und Klein auf ihre Kosten kommen werden, steht bei allen teilnehmenden Hotels der Kooperation fest.

Die Familienhotels und ihr Umfeld stehen als Garant für abwechslungs- und erlebnisreiche Ferien. Keine Langeweile aufkommen lassen ist „kinderleicht“, denn es wird durch ein breites Spektrum an Möglichkeiten und Ausflugszielen im Schmallenberger Sauerland genügend Auswahl geboten. Tierisch viel Vergnügen bietet zudem das offene Familien-Ferienprogramm der Region mit zum Beispiel Walderlebnistagen, Outdoor-Survival, Wildbachwanderungen, Ponyreiten, Spaß am See, gemütlichen Kinonachmittagen und Brot backen oder Ranger-Wanderungen auf den Spuren von Wisent, Luchs und Wildkatze und vielem mehr.

Bleibt nur noch die Frage: Wann wird gebucht? Oder besser: Wie wäre es mit einem „Familien-Ferien-Hit“ im Wunsch-Hotel? Acht Tage erstklassiger Urlaub für die ganze Familie, und dies bereits ab 1.041 Euro. (Preisbeispiel bei Buchung von 2 Erwachsenen und 2 Kindern bis 12 Jahren im Zimmer der Eltern bzw. in einer Berghütte.) Alle Informationen unter www.familienhotels-sauerland.de oder per Mail: service@schmallenberger-sauerland.de.