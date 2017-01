Langeweile? Keine Chance! Kinderspielideen für den Familienurlaub

× Erweitern Foto: © Littlekidmoment / Shutterstock eology, © Littlekidmoment / Shutterstock

Der gemeinsame Familienurlaub ist ein besonderes Erlebnis, auf das sich alle freuen und an das sich jeder gerne erinnert. Um schon die Anreise so entspannt wie möglich zu gestalten, ist es gut, ein paar spannende Spielideen für Klein und Groß im Gepäck zu haben. Die Frage „Wie lange dauert es denn noch?“ stellt sich damit gar nicht. Kinderspiele gibt es für jede Urlaubssituation. Ob damit lange Autofahrten überbrückt oder vom Hunger im Restaurant abgelenkt werden soll, wenn das Essen etwas länger dauert. Tolle Spielideen bieten Kindern jede Menge Unterhaltung – und so wird der nächste Familienurlaub zu einer kurzweiligen Reise für alle.

Damit der Urlaub für die ganze Familie zu einem schönen Erlebnis wird, sollten Groß und Klein auf ihre Kosten kommen. Eltern sollten das bereits ab dem ersten Schritt – der Urlaubsplanung – berücksichtigen. Ideal ist immer ein Ziel, das sich auch für das jeweilige Alter der Kinder eignet und kindgerechte Ausflugsziele bietet. Inspirationen für einen gelungenen Familienurlaub kann man sich hier holen.

Im Urlaub selbst, ist es dann ebenfalls wichtig, auf die jeweiligen Interessen der Kinder einzugehen. Wer zum Beispiel mit einem Schulkind und einem Kindergartenkind unterwegs ist, sollte deren unterschiedlichen Entwicklungsstand berücksichtigen und Spiele hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades anpassen. Lassen Sie sich doch mal von Ideen aus diesem E-Book inspirieren, mit denen sich die Entwicklung der Kinder auf spielerische Art fördern lässt und Langeweile keine Chance hat. Ein paar erste Anregungen lesen Sie im Folgenden.

Zähle bis 100

Dieses Spiel bietet sich besonders an, um das Gedächtnis von Kindern ab zehn Jahren zu stärken. Die Teilnehmer haben die Aufgabe, bis 100 zu zählen. Entscheidend ist jedoch, dass alle Zahlen, die sich durch fünf teilen lassen, übersprungen oder durch ein beliebiges Wort ersetzt werden. Danach wird die Zahlenreihenfolge fortgesetzt. Jeder Teilnehmer, der den korrekten Zahleneinsatz verpasst, scheidet aus.

Beispiel: „1, 2, 3, 4, Sommer/Sonne/Strand, 6, 7, 8, 9, Sommer/Sonne/Strand, 11, 12, 13, 14, Sommer/Sonne/Strand, 16, 17, 18, 19, Sommer/Sonne/Strand, 21, 22, 23, 24, Sommer/Sonne/Strand, usw….

Vorsilbenspiel

Das Spiel richtet sich an sprachbegeisterte Kinder ab acht Jahren. Das Schöne ist, dass es dabei keinen Verlierer gibt, weil das Spiel unendlich lange fortsetzbar ist. Trotzdem kann aber zum Sieger gekürt werden, wer als Erster eine bestimmte Anzahl an Wörtern erreicht hat. Vorab werden eine Rundenanzahl und eine Vorsilbe festgelegt.

Beispiel: Gemeinsam legen die Kinder die Vorsilbe „ent-„ fest. Dafür müssen die Teilnehmer nun passende Wörter finden: „entsorgen, entschuldigen, entstehen, entgegnen, usw“. Derjenige, der die meisten Wörter aufzählen kann, wird zum Sprachakrobaten gekürt und gewinnt das Spiel.

Ich denke was, was Du nicht weißt…

Hier wird das bekannte „Ich sehe was, was Du nicht siehst…“ mal umgeformt in „Ich denke was, was Du nicht weißt…“ Der Innenraum des Fahrzeugs ist ja recht klein und bietet nicht allzu viele Suchobjekte. Da kann für Abhilfe gesorgt werden: Bei „Ich denke was, was Du nicht weißt…“ denkt eines der Kinder zum Beispiel an die Freiheitsstatue (kleinere Kinder zum Beispiel an einen Hund). Mithilfe von Fragen versuchen die anderen Kinder herauszufinden, was sich derjenige vorstellt. Dieser darf die Fragen aber nur mit Ja oder Nein beantworten.

Origami falten

Hüte, Schiffe, Tiere – für das Falten von Origami wird lediglich Papier benötigt. Für jene, die nicht wissen, wie es geht oder die noch ein wenig Inspiration benötigen, gibt es hier jede Menge Auswahl. Wer sich vorab einige Motive aussucht, kann in den Urlaub auch gleich Papier in der passenden Farbe mitnehmen. So wird jede Reise zu einem spannenden, kreativen und buntem Erlebnis.