Urban Gardening-Projekt für kleine Gärtner

Lust auf selbst angebautes Gemüse? Das geht – sogar in einer Mietwohnung in der Vahr! „Urban Gardening“, zu deutsch: Gärtnern in der Stadt, ist der neue Trend, für den ein Balkon schon ausreicht. Das Bürgerzentrum Vahr lädt kleine Pflanzenfreunde von 8 bis 14 Jahren zum gemeinsamen Gärtnern ein. Gefördert wird das Projekt von der Initiative "Ich kann was" der Deutschen Telekom.

Würzige Kräuter, knackige Radieschen, saftige Tomaten, sogar dicke runde Kürbisse können ohne Weiteres in einem kleinen Hochbeet auf dem Balkon oder im Garten gepflanzt und geerntet werden. Das Projekt des Bürgerzentrums Vahr unterstützt junge Gärtner beim Bau eines Beetes, dem Bepflanzen und bei der Pflege. Wer an dem kostenlosen Projekt teilnehmen und sein Kind anmelden möchte, kann sich per E-Mail an info@bzvahr.de wenden, Stichwort: Hochbeete bauen oder gibt seine Anmeldung mit Adresse im Empfang des Bürgerzentrums ab.