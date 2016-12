Weihnachtsklassiker auf DVD zu gewinnen!

Im Jahre 1900 lebt der achtjährige Cedric zusammen mit seiner verwitweten Mutter in einfachen Verhältnissen im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Sein verstorbener Vater war der Nachkomme einer alten britischen Adelsfamilie, wurde jedoch von dessen Vater, dem Earl of Dorincourt, enterbt, als er ein einfaches Mädchen aus dem Volk heiratete. Eines Tages lässt der Earl nach Cedric schicken, da er seinen Enkel und einzigen Erben auf seine zukünftige Rolle vorbereiten möchte. Während seine Mutter in einem nahegelegenen Gästehaus unterkommt, lebt der Junge fortan auf dem luxuriösen Anwesen und den weitreichenden Ländereien seines knorrigen Verwandten. Durch seine aufrichtige, kindlich unvoreingenommene Art gewinnt Cedric schon bald das Herz des zurückgezogen lebenden Griesgrams. Umso größer ist die Bestürzung des Earls, als plötzlich ein weiterer Erbe auftaucht und dem kleinen Lord den Titel streitig macht.

Ursprünglich 1980 für das Weihnachtsprogramm des britischen Fernsehsenders BBC produziert, ist die Verfilmung von "Der kleine Lord" in Deutschland längst zum Weihnachtsklassiker avanciert. Er basiert auf dem Jugendroman von Frances Hodgson Burnett, den dieser bereits 1886 veröffentlichte.

