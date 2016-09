Wölfe erleben!

× Erweitern © www.wolfcenter.de Wolfcenter Dörverden

Im Wolfcenter Dörverden startet die Sommersaison. Während die Wölfe ihren Fellwechsel auf das Sommerfell vollziehen, starten auch die Kinderführungen wieder. Immer sonntags, feiertags sowie in den Ferien mittwochs und freitags können Kids um 13:30 Uhr mit auf eine spannende und informative Tour durch das Wolfcenter gehen.

Die Abenteuerlust der kleinen Gäste wecken die zahlreichen Naturspielplätze, an denen auch die Eltern gemütliche Sitzecken und Möglichkeiten zum Entspannen finden. Die Besucherführungen finden ebenfalls wieder ihren Platz im täglichen Betrieb: alle zwei Stunden starten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen circa einstündigen Rundgang um die Gehege, am Ende des Rundgangs kann man die actionreichen Wolfsfütterungen erleben. Neu in diesem Jahr: wer mindestens 16 Jahre alt ist, kann samstags bei einer der Fütterungen assistieren (natürlich wird aus sicherer Entfernung außerhalb der Gehege über den Zaun gefüttert). Wer über Nacht bleiben möchte, dem bieten die Indianertipis, die Gästezimmer oder das luxuriös ausgestattete Baumhaushotel der Firma Tree Inn, tolle Möglichkeiten. Nähere Informationen unter www.wolfcenter.de oder www.tree-inn.de.

