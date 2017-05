"Ach Mami" - Leseprobe zum Muttertag

× Erweitern Cover Ach Mami

Der Alltag mit Kindern kann nervenaufreibend sein, mit Humor geht vieles leichter. Christa Budde und Stefanie Burr, selbst Mütter von jeweils drei Kindern, erzählen in ihrem Buch "Ach Mami" 31 kurzweilige Geschichten aus dem Familienleben.

Manchmal bin ich richtig gerne Mutter

Christa Budde

Manchmal bin ich richtig gerne Mutter. Zum Beispiel, wenn mir mein dreijähriger Sohn seine weichen, runden Arme um den Hals legt, sein Gesicht an meines legt und dabei wohlig seufzt. Weniger gerne bin ich es, wenn er nur unter Dauergeschrei bereit ist, sich selber anzuziehen; aber fast zur Kindsmörderin werde ich, wenn er mit genüsslichem Grinsen seine Nudeln vom Teller nimmt und auf den Boden schmeisst oder sie mit gekonntem Wurf im Gesicht eines seiner Geschwister landen lässt.

Warum tut er das? Sollte nicht gerade ihm an einer ausgeglichenen, fröhlichen Mami liegen? Eine die ihm zugurrt, wie süß er ist, ihm zum dritten Mal hintereinander Hänsel und Gretel vorliest und ihm ein Eis spendiert, weil er sich so gut zu betragen weiß? Macht er das um meine Grenzen auszuloten? Ist er ein zukünftiger Theaterregisseur, der die schauspielerischen Fähigkeiten seiner Mutter testet? Nimmt er Rache? Und wenn ja, wofür?

Durch empirische Experimente lässt sich den Dingen am besten auf den Grund gehen. Als das nächste Mal die Nudeln quer über den Tisch flogen, brach ich in ein herzliches Gelächter aus. Es klang etwas gekünstelt, aber doch wie ein Lachen. Mein Sohn lachte auch und – schmiss weiter. Das konnte es also nicht sein. Ich schimpfte. Mein Sohn lachte. Meine naturwissenschaftliche Neutralität schrumpfte auf einen Wert unter Null. Ich war keine unbeteiligte Beobachterin mehr, die durch Versuche dem Verhalten ihres Kindes auf den Grund gehen wollte. Ich war beteiligt und wie. Meine anderen Kinder schauten interessiert und mein Sohn schmiss weiter. Ich griff in meinen Teller, zielte und warf eine Handvoll schmieriger, tomatensoßenbedeckter Nudeln in das grinsende Gesicht meines Sohnes. Das Lachen verstummte schlagartig. Es verwandelte sich in ein erschrecktes Schweigen. Auch die anderen blickten entsetzt auf ihre triumphierend nun wirklich von Herzen grinsende Mutter. Ich griff zum Nudeltopf. Die Geschwister sprangen auf, stellten sich abwartend an die Zimmertür, bereit zur Flucht. Mein Sohn flüsterte ein ungläubiges „Mama?“, dann duckte er sich unter den Tisch. „Alle wieder herkommen“, kommandierte ich. „Gefahr gebannt. Und du mein Sohn, du gehst ins Bad und wäscht dich.“ Manchmal helfen einem die besten Erziehungsratgeber nichts. Ich bin immer mehr für Erziehung aus dem Bauch raus, dabei habe ich dann wenigstens auch mal etwas zu lachen.

P.S. Diese Geschichte ist natürlich NIEMALS, wirklich NIEMALS so passiert, denn NIEMALS würde ich eines meiner Kinder mit Nudeln bewerfen, es sei denn …

30 weitere Geschichten rund um den turbulenten und manchmal unfreiwillig-komischen Alltag mit Kindern gibt es in "Ach Mami" von Christa Budde und Stefanie Burr zu lesen: 124 Seiten, cbm verlag, ISBN 978-3-00-055706-4, 11,80 Euro (Broschur)