10 Jahre Naturfreibad

× Erweitern Naturbad Zeven Naturbad Zeven

Das Naturfreibad am Sonnenkamp setzt schon seit Juni 2008 auf ein ganz natürliches Badevergnügen mit chlorfreiem, klarem Wasser, langen Stränden, großzügigen Liegewiesen und hohem Baumbestand. Das wird von 15 bis 17 Uhr mit einem bunten Programm für Groß und Klein spritzig gefeiert.

Sommerspaß am Strand in Zeven: 3.500 Quadratmeter Wasserfläche, Sandstrände, Felsen und ganz viel Grün: Das Naturbad Zeven ist als Freibad mit natürlicher Wasseraufbereitung ganz ohne Chlor eines der größten seiner Art in Norddeutschland. Neben dem Naturerlebnis warten Action im Strömungskanal und auf der Breitrutsche auf die Gäste, Wellness versprechen die Sprudelliegen. Durch den flachen Einstieg und viel Sand ist das Naturbad auch für kleine Wasserflöhe bestens geeignet, die zudem in einem separaten Becken planschen können.

Ab Saisonstart im Mai hat das Naturbad bis zum Herbst montags bis freitags von 13 bis 19, am Wochenende und feiertags von 11 bis 19 und in den Sommerferien täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.