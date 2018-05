90 Jahre Zoo am Meer

Im Juni 2018 feiern Eisbär, Robbe, Pinguin & Co. Jubiläum. Vor 90 Jahren, am 24. Juni 1928, eröffneten die Tiergrotten am Bremerhavener Weserdeich ihre Tore. Auf nur 2.000 qm, direkt anschließend an das Nordsee-Aquarium in der Strandhalle, waren damals Eis- und Braunbären, Rentiere, Füchse und Dachse, verschiedenste Vogelarten, aber auch schon immer Affen zu sehen. Innerhalb der 90 Jahre hat es viele Veränderungen im Zoo gegeben. Aus den Tiergrotten ist der Zoo am Meer geworden und die Tierhaltung entspricht heute nach dem kompletten Neubau in den Jahren 2001 bis 2004 modernen Standards. Heute tummeln sich hier Eisbär, Robbe, Pinguin & Co. in großen Biotopanlagen mit Einbindung der natürlichen Meereskulisse, mit einmaligen Unterwassereinsichten, passend zum Themenschwerpunkt „wasserbezogene und nordische Tiere“.

An diesem Sonntag ist das Programm vielfältig: Geboten wird ein Kino-Abend im Nordsee-Aquarium mit dem Zeichentrickfilm “Könige der Wellen“, verschiedene Führungen durch den Zoo, sowie ein Foto-Wettbewerb. In der Stofftierklinik können die Kinder ihr Lieblingsstofftier von dem Tierarzt des Zoos, Herrn Bastian Lange, untersuchen lassen. Außerdem können die Kleinsten sich schminken lassen oder bei der tierischen Zaubershow dabei sein. Verschiedene, kreative Mitmach-Aktionen für Kinder und Erwachsene sowie Tiertraining und Fütterungen runden das Programm ab – hier ist sicher für jeden etwas dabei.

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist für den Kino-Abend und die Führungen eine Anmeldung vor Ort erforderlich, die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen entgegen genommen. Die Teilnahme an den Aktionen ist kostenfrei.

Der Zooeintritt kostet für Kinder 5,50 und für Erwachsene 9 Euro. 90 Jährige erhalten an dem Tag freien Eintritt. Familien, die zusammen 90 Jahre alt sind, erhalten am Eingang eine kleine Überraschung.