Ab ans Meer

Thomas ist zwar gerade Mal elf Jahre alt geworden, weiß aber schon ganz genau, was er später werden möchte: Ein genialer Filmemacher, so wie sein großes Vorbild, der tschechische Regisseur Milos Forman. Wie man so berühmt wird? Auch darauf hat er eine Antwort: "Starke Gefühle und Romantik sind der Schlüssel zu einem großen Film!". Und wo findet man so etwas? Ganz richtig, bei den Menschen die man besonders gerne mag. So fängt Thomas an, sich selbst und seine Familie, seinen besten Freund Haris und die sehr interessante Dana zu filmen. Was er als angehender Filmemacher nicht ahnen kann: Es kommt immer alles anders als geplant. Denn recht bald kommt er einem Geheimnis auf die Spur.

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und für Erwachsene 6 Euro.

CZ 2014, Regie: Jirí Mádl. Mit Petr Simcák, Jan Marsál, 90 Min. FSK 0