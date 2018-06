Ambossklang und Feuerglut

Hier können die Teilnehmer die Kunst des Schmiedens hautnah erleben. Zum ersten Mal wird dem traditionellen Handwerk ein Aktionstag gewidmet. Auf dem Museumsgelände finden verschiedene Schmiedevorstellungen statt: Der Hufschmied beschlägt die Schleswiger Kaltblüter, der Silberschmied fertigt einzigartige Schmuckkreationen und ein Messerschmied stellt vor den Besuchern Messer und Klingen her. Beim Schmieden für Kinder dürfen kleine Besucher unter Aufsicht selbst den Schmiedehammer schwingen. Kinder und Erwachsene entdecken die technische Entwicklung des Schmiedehandwerks: hier lässt sich der historische Federhammer in Aktion sehen. Diese technische Innovation aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert wird noch heute in einigen traditionellen Schmiedebetrieben genutzt.

Für gemütliche Stimmung sorgt die Märchenerzählerin mit spannenden Sagen und Märchen rund um die geheimnisvolle Welt des Schmiedens. Am prasselnden Feuer backen Kinder und Erwachsene gemeinsam leckere Stockbrote. Ein buntes Abendprogramm mit Schaustellern und Vorführungen rundet den Besuch ab.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 9 Euro und ist für Kinder frei.