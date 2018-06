Was wird gegen die Armut von Alleinerziehenden in Bremen unternommen? Fast jede dritte Familie mit einem minderjährigen Kind hat nur einen Elternteil. Mehr als die Hälfte dieser alleinerziehenden Mütter und Väter ist auf Grundsicherung angewiesen. Alleinerziehende stehen vor ganz besonderen Herausforderungen – denn alleinerziehend heißt auch alleinverdienend. Die Zahl der Frauen, bei denen Einkommen – gerade in Teilzeit –­ und Sozialleistungen nicht ausreichen, um Armut zu verhindern, wird zunehmend größer. Mehr Flexibilität im Arbeitsalltag, ein breiteres Angebot an Qualifizierungsmöglichkeiten, ein Anheben der sozialen Leistungen auf ein existenzsicherndes Niveau und der Ausbau der Kinderbetreuung – das könnten einige Eckpfeiler sein, damit Alleinerziehende in Bremen eine Chance haben, der Armutsspirale zu entkommen. Doch wie kann das gelingen? Darüber soll in dieser Debatte der Diakonie Bremen gesprochen werden.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.