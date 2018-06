Ausflug in die Papageienallee

Ein viertägiger Ausflug in einen farbenfrohen Vogelpark - ein Gemälde von Max Liebermann entführt die Kinder ab 6 Jahren in einen Park mit kunterbunten, flatternden Papageien. Dieses Bild lassen sie lebendig werden: Mit selbst gestalteten, phantasievollen Vogelfiguren gestalten die Teilnehmer im Freien einen eigenen kleinen Tierpark. Diese farbenfrohen Paradiesvögel in einer flimmernden grünen Landschaft werden bestimmt ein wunderbares Bild abgeben. Mit Staffelei, Pinsel und Acrylfarben schaffen die Kinder daraus auf einer Leinwand ein einzigartiges Kunstwerk. Sie sind zugleich Motivgestalter und Maler ihres eigenen impressionistischen Gemäldes.

Die Teilnahme für 4 Tage, bis 6.7., kostet 80 Euro, Geschwisterkinder zahlen 70 Euro. Eine Anmeldung bei der Kunsthalle Bremen ist erforderich bis zum 20. Juni.