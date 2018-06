Bilder, die krabbeln und leuchten

Wie haben es die Maler vor 400 Jahren eigentlich geschafft, dass Tiere und Pflanzen in ihren Bildern so lebendig wirken? Durch Naturbeobachtung – und die Kinder ab 6 Jahren machen es genau so: der Sommerferienkurs startet in der Botanika mit einer Erkundung der exotischen Raupen, Puppen und Schmetterlingen und der Vielfalt an Blüten und Blättern. Hier entstehen Naturskizzen für ein eigenes Altmeistergemälde, das die Teilnehmer an den folgenden Tagen selber im Atelier der Kunsthalle malen.

Die Teilnahme kostet 90 Euro, Geschwisterkinder zahlen 80 Euro. Eine Anmeldung bei der Kunsthalle ist bis zum 30. Juni erforderlich. Dieser Kurs findet am Montag in der Botanika, Bremen statt. Treffpunkt ist dort um 10 Uhr an der Kasse. Die restlichen Tage, bis 13.7., findet der Kurs in der Kunsthalle statt.