Blaue Sommerferienwoche

Stürmische See, Meerjungfrauen, Seeungeheuer und freche Riffbewohner - dieses Jahr tauchen die Teilnehmer ab in die blauen Tiefen der See und werden bei diesem kreativen Theaterworkshop eine Woche filzen, malen, werken, spielen und mit ca. 15 Kindern von 7 bis 12 Jahren ein kleines Theaterstück aufbauen. Höhepunkt der Woche wird die Freiluft-Aufführung am Freitag Nachmittag.

Der Workshop geht bis zum 6.7. Die Teilnahme kostet 95 Euro inkl. Mittagessen und Material. Eine Anmeldung ist erforderlich unter lvharbou@gmx.de