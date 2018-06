Bridges for Youth

An vier Showterminen präsentieren sich bei dem internationalen Jugend-Circus-Festival die rund 85 beteiligten Jugendlichen aus Palästina, Belgien, Spanien, Finnland und Deutschland mit fantasievollen und energiegeladenen Vorstellungen. Dabei zeigen die Jugendlichen nicht nur bereits in ihren Ländern erarbeitete Circus-Shows und Nummern, sondern entwickeln während des Festivals zum zweiten Mal eine gemeinsame Abschlussshow zum diesjährigen Thema des Festivals „Overcoming Borders“ („Grenzen überwinden“). Dieses Motto wurde von Jugendlichen aus dem Bremer Vorbereitungsteam des Projektes selbst ernannt: „Grenzen überwinden“ umfasst in ihrem Verständnis sowohl die Auseinandersetzung mit persönlichen Grenzen und Wachstumserfahrungen durch das Verlassen der eigenen Komfortzone als auch die Herausforderung, den eigenen Platz in einer (transnationalen) Gesellschaft zu finden, die sich zwar durch eine große individuelle Chancenvielfalt, aber auch durch hohe soziale Ungleichheit auszeichnet. In Workshops zu Akrobatik, Tanz, Luftartistik, Stelzenlauf etc. entsteht so eine gemeinsame Show, die an zwei Abschlussterminen dem Bremer Publikum präsentiert wird.

1993 war Bremen Gastgeber des ersten Internationalen Jugendcircusfestivals, welches seither zu einer Tradition des internationalen Jugendaustausches zwischen Bremen und der Welt gewachsen ist. Nun feiert es 25-jähriges Bestehen.

Der Eintritt zu den Shows kostet für Erwachsene 12, für Kinder 5 und für Familien 25 Euro. Die Tickets sind erhältlich unter ticket@circusjokes.de oder 0157-59034446.