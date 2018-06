Carinella und der Zauberberg

Gemeinsam soll in dieser Sommerferienaktion für Kinder von 7 bis 10 Jahren ein Märchen auf die Bühne gebracht werden: Vor vielen Jahren wurde ein weit entferntes Land von einem freundlichen Königspaar und seinen Töchtern regiert. Immer wieder kamen Prinzen ins Schloss und hielten um die Hand von Prinzessin Carinella an. Um nicht heiraten zu müssen, wünscht sie sich den Geist des Buches herbei und flüchtet in die Welt der Waldgeister, wo sie viele Abenteuer erlebt.

Die Teilnahme kostet 65 Euro inkl. Mittagessen (Geschwisterkinder je 60 Euro). Der Workshop endet am 5.7. und die Aufführung des Märchens findet am 6.7. um 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 22.6. unter 0421-549490.