Coaching für Existenzgründerinnen

Frauen, die sich selbstständig machen wollen, haben bei dieser Coachingreihe die Chance, innerhalb einer Gruppe mit Gleichgesinnten, in acht Modulen von Fachreferentinnen in ihrem Prozess der Existenzgründung begleitet zu werden. Die Themen der Seminare werden sein: Erstellung eines Businessplans, Kostenkalkulation, Marktanalyse, wie auch Präsentation des eigenen Angebots und Auftragsakquise oder Buchführung und rechtliche Rahmenbedingungen.

Ziel dieser Coachingreihe ist, dass die Frauen selbst einen Businessplan erstellen, ihr Gründungsvorhaben umsetzen und sich in der Nachgründungsphase stabilisieren lernen. Gefördert werden Existenzgründerinnen nur in der Vorgründungsphase.

Die Workshops finden als Gruppencoaching mit 10 bis 14 Frauen statt. Das Coaching wird mit 800 Euro für Bremerinnen/Bremerhavenerinnen bezuschusst, dadruch beträgt die Anmeldegebühr für jede Teilnehmerin 200 Euro. Die Referentinnen verfügen über langjähriges Know how und haben sich auch selbstständig gemacht, so dass sie eigene Erfahrungen mitbringen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-703534 bis spätestens 19.6.

Insgesamt 10 Treffen an folgenden Terminen: