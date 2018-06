Deine sieben Seiten

In diesem Kurs erschaffen sich die kleinen Museumsbesucher an 7 Terminen immer mittwochs, bei jedem Atelierbesuch neu. Sie lassen Selbstbildnisse mit unterschiedlichsten Techniken entstehen: Ob kunterbunt auf Leinwand getupft, schwarzweiß mit Kohle gezeichnet, in Formen zerlegt auf Papier geklebt oder aus Ton geformt – der Vielseitigkeit sind keine Grenzen gesetzt.

Kosten: € 70,- / € 60,- bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein in Bremen

Der Kurs findet jeweils von 16:30 bis 18 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung erforderlich bis 1. August unter www.kunsthalle-bremen.de/kalender