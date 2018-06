Die Eisprinzessin

Das Musical für die ganze Familie gastiert im Metropol Theater Bremen: Gerda und ihr Vater betreiben in Lappland das kleine Landhotel „Zum goldenen Hirsch“. Dort heuert Kai als neuer Hausdiener an. Während der Vater den armen Kai nur herumkommandiert schließt Gerda den Jungen in ihr Herz.Doch eines Tages erscheint ein merkwürdiger Gast im Hotel. Eine edel gekleidete Frau ganz in weiß. Sie umschmeichelt Gerda und will sie zu sich ins Eisreich ziehen.Sie soll ihre Nachfolgerin, ihre Eisprinzessin, werden und künftig in Prunk und Reichtum leben. Gerda gefällt diese Aussicht und sie geht mit.Doch Kai ist fassungslos als er entdeckt, dass Gerda fort ist. Also macht er sich auf die Suche. Schon bald lernt er im Eisland einen pfiffigen Pinguin Frostie kennen, der ihn fortan auf seiner Reise begleitet.Zusammen überwinden die beiden den Eismoloch, die Schneeflockenwand und den Eistresor aber können sie auch Gerda schließlich aus den Fängen der Schneekönigin befreien?

Die Tickets ab 15 Euro gibt es hier.