Foto: Berliner Freiheit Die Freiheit kickt

Passend zur Fußball-Weltmeisterschaft veranstaltet das Einkaufszentrum ein Kicker-Turnier für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Los geht's am Montag um 13 Uhr mit einer Einführung und Begrüßung. Von 14 bis 15 sowie von 18 bis 19 Uhr zeigt der deutsche Kickermeister Semin Mensah aus Bremen seine Kickertricks. Das Turnier beginnt am Dienstag von 12 bis 15 Uhr mit einem Kickerturnier für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Am Mittwoch sind von 16 bis 19 Uhr Jugendliche von 13 bis 17 Jahren an der Reihe. Die Erwachsenen Kickerfans messen sich am Donnerstag 16 bis 19 Uhr. Am Freitag gehen von 16 bis 19 Uhr gemischte Teams an den Start. Das können z. B. Vater und Sohn, Mutter und Sohn, Vater und Tochter sein. Das jeweilige Siegerteam erhält einen Siegerpokal und Centergutscheine, auch die Zweit- und Drittplatzierten erhalten Centergutscheine. Am Samstag wird Semin Mensah von 10 bis 12 Uhr noch einmal seine Kickertricks zeigen, bevor von 12 bis 14 Uhr die Siegerteams der Vortage um die Trophäe kämpfen. Auch hier winken wieder ein Siegerpokal und Centergutscheine für die Bestplatzierten. Alle Spiele werden im WM-Modus ausgetragen.

Eine Anmeldung ist bis zum Beginn des jeweiligen Einzelturniers möglich unter freiheitscup@flixen.de sowie unter 0421-52289300.