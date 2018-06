× Erweitern Foto: Boy Hazes Die Gebrüder Kist

Ein szenisches Percussion-Konzert für Kinder ab 4 Jahren im Rahmen des Musikfest Bremen.

Vier ganz unterschiedliche Brüder leben in vier Holzkisten zusammen mit ihrem besten Freund Große Trommel. Das riecht doch geradezu nach Ärger und so bleibt es nicht aus, dass es ständig Streit gibt. Also machen sie sich auf zu einer abenteuerlichen Reise und suchen das Glück – natürlich mit allerlei Mutproben, vollem Körpereinsatz, großer Spiellust und einem unerschöpflichen Repertoire an perkussiven Effekten. Und so wird fast alles auf der Reise zum Instrument: Feuerzeuge, Zahnbürsten, Becher, Rasierapparate und natürlich ihre heiß geliebte Trommel. Als die Gebrüder Kist spielen die vier Musiker vom Schlagwerkensemble Percossa mit japanischen und afrikanischen Rhythmen und präsentieren dem Publikum eine Geschichte voll Jazz und Funk – ein dynamisches Rhythmus- und Bewegungstheater voll unterhaltsamer Einlagen für Groß und Klein.

Das Konzert kostet für Erwachsene 18 und für Kinder 6 Euro. Ein Familienpass kostet 33 Euro (4 Personen, max. 2 Erw.) Die Tickets sind erhältlich unter 0421-336699.