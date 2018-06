Was macht die Nordsee so besonders? Was hat es mit den Gezeiten auf sich? Welche Tiere haben sich an die besonderen Bedingungen der Nordsee angepasst? Welche Meeressäuger sind hier anzutreffen? Und was sind überhaupt Meeressäuger? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es bei dieser Kinder-Uni Veranstaltung für Teilnehmer ab 8 Jahren.

Die Teilnahme kostet 13 Euro inkl. Eintritt und Material. Tickets sind hier erhältlich.