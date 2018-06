Das "Rhapsody in School"-Projekt bringt mit "Die Petrouchka Akte – am Puls der Zeit" ein multimediales Konzerterlebnis für alle Sinne auf die Bühne: Musik, Film, Moderation und Schauspiel in überraschender Kombination.

Der Clou: Zu den Werken von Maurice Ravels Klavierkonzert G-Dur und Igor Stravinskys Petrouchka entwickeln Schüler der St.-Johannis-Schule als Autor, Moderator, Regisseur, Kamera- und Tonmann ihre eigene Story zum Programm.

Die Partner für den Schülerworkshop sind der international tätige Regisseur, Autor, Bühnen-Coach und Hochschuldozent Daniel Finkernagel und sein Kollege, der Cutter, Filmemacher und Produzent Uli Peschke. Die musikalischen Partner der ersten Riege sind das Ensemble Sinfonia Concertante und der international sehr erfolgreiche Pianist Martin Klett.

Die Tickets kosten für Kinder 7 und für Erwachsene 14 Euro und sind erhältlich unter 0421-336699.