Dig it – Archäologie live

Was ist Archäologie? Was ist eine Ausgrabung? Wo und was wird ausgegraben? Mit welchen Werkzeugen arbeiten Archäologen? Was sind Raubgräber? Und was sind die Funde wert? Diese Fragen werden in der Kinder-Uni Veranstaltung beantwortet, bevor die Kinder ab 8 Jahre als Ausgrabungscrew unter fachkundiger Leitung auf dem vorpräparierten Grabungsfeld aktiv werden. Sie legen die Funde frei, fotografieren, vermessen sie und bringen sie maßstäblich zu Papier.

Die Teilnahme kostet 14 Euro inkl. Eintritt und Material. Tickets sind hier erhältlich.