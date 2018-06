Drachen über Lemwerder

× Erweitern Foto: BEGU Lemwerder Drachenfest Lemwerder

Jedes Jahr im August erstrahlt der Himmel über dem Ritzenbütteler Sand drei Tage lang in den schillerndsten Farben, wenn haushohe Einhörner, Octopusse und Drachen verspielt im Wind tanzen. Über 300 Drachenpiloten werden erwartet, die ihre fantasievollsten Kreationen und waghalsigsten Flugmanöver in Lemwerder präsentieren, darunter einige Neuheiten, wie der „Nachwuchs“ der Fischgräte oder zwei Revolution-Flieger, die zeigen, was mit einem 4-Leiner-Lenkdrachen möglich ist.

Daneben wartet ein bunter Mix aus Kunst, Kultur, Kulinarik und jeder Menge Spaß für die ganze Familie auf die Besucher. In der Lenkdrachenschulung gibt es eine Einweisung in den Drachensport, eine Nachtflugshow, spannende Workshops, Mitmach-Aktionen für Kinder, ein vielseitiges kulinarisches Angebot, begeisternde Shows in zwei Zirkuszelten und Livemusik versprechen ein unvergessliches Wochenende.

Weitere Informationen auf www.drachen-ueber-lemwerder.de

Öffnungszeiten:

Freitag von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Eintritt frei

Samstag von 12:00 Uhr bis 23:30 Uhr

Sonntag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre Eintritt frei