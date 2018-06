Familienfreizeit an der Ostsee

Einfach mal raus: Auf dieser Familienfreizeit erleben und entdecken fünf Familien fünf Tage lang die wunderschöne Ostsee: Mit dem BUND geht es ins Umwelthaus direkt am Strand an der Neustädter Bucht.

Welche Tiere und Pflanzen gibt es im Flachwasser der Ostsee? Was ist eigentlich eine Unterwassersafari? Und was hat es mit dem Piratenschatz auf sich, der prall gefüllt an einem geheimen Ort darauf wartet, von findigen Entdeckern aufgespürt zu werden?

Die Freizeit vom 6. bis zum 10. August ist für Familien mit Kindern ab 1 Jahr geeignet, Kinder bis 2 Jahre reisen kostenlos, ältere zahlen 190 Euro und Erwachsene 240 Euro inklusive Übernachtung und Verpflegung. Weitere Informationen und Anmeldung hier.