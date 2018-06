Mit Kindern verreisen, Aufregendes erleben, Natur genießen, Gemeinschaft erfahren, neue Eindrücke gewinnen, Freunde finden: Das Haus der Familie Obervieland und das Haus der Familie Mitte organisieren in diesem Jahr eine Familienfreizeit auf Sylt in der Freizeitstätte Mövenberg. Das Angebot richtet sich an Familien (ob klassisch, patchwork oder alleinerziehend), für die das Reisen keine Selbstverständlichkeit ist, unter anderem auch, weil das Einkommen dies nicht erlaubt. Oder an Familien, die einfach mal mit anderen Familien Urlaub machen möchten. Diese Familienfreizeit wird gefördert von der Daniel-Schnakenberg-Stiftung. Familien mit niedrigem Einkommen können eine Förderung bzw. einen Zuschuss zu den Reisekosten erhalten. Der Zuschuss der Stiftung richtet sich nach der Einkommenshöhe. Der Eigenanteil soll auch bei geringem Einkommen tragbar sein.

Kosten bei voller Förderung:

Erwachsene und Kinder ab 6: 200 Euro

Kinder von 3-5: 120 Euro

Kosten für Selbstzahler:

Erwachsene und Kinder ab 6: 395 Euro

Kinder von 3-5: 315 Euro

Die Familienfreizeit geht bis zum 13.7. Alle Kosten inkl. Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung. Um die Mobilität vor Ort zu sichern, ist die Mitnahme des eigenen Fahrrads notwendig. Weitere Infos bezüglich der Teilnahme und Förderung unter 0421-3613385 oder hdf-obervieland@afsd.bremen.de