An allen Samstagen während der Fußball-Weltmeisterschaft können sich die kleinen und die großen Centerbesucher an der WM-Fanstation dem Sportevent des Jahres auch optisch anpassen. Das Walle-Center-Team zaubert Landesflaggen, Fußbälle und alles, was das Fußballerherz höherschlagen lässt, auf die Gesichter der Fans. Dazu modelliert ein Ballonkünstler Fan-Hüte aus Ballons.