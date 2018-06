Kinder, die vor ihrer Einschulung im August noch besser Deutsch lernen möchten, können das mit viel Spaß in der Ferienschule: Bis zum 8. August lernen sie in einer Schule in ihrer Nähe.

Sprache lernen macht Spaß – und das ganz besonders in der kostenfreien Ferienschule: Es wird getanzt, gemalt, gebastelt, gesungen, Theater gespielt, es werden Geschichten erzählt, Bücher gelesen und es wird viel erlebt. Kinder dürfen sich kreativ "austoben". Dabei wird "nebenbei" die deutsche Sprache vermittelt.

Die Ferienschule ist ein spannendes Abenteuer für Kinder, die im August eingeschult werden. Vom 19. Juli bis 8. August lernen die Kids vormittags für drei Stunden in kleinen Gruppen mit qualifizierten Fachkräften die deutsche Sprache. Spaß und Erfolg stehen dabei im Vordergrund. Es wird nicht stur gepaukt, sondern spielerisch gemeinsam Wissen angesammelt und dieses auch gleich angewendet – coole Sache!

An den mindestens sieben Standorten der Ferienschule, die in allen Regionen Bremens zu finden sind, gibt es noch einige freie Plätze. Eltern können ihre Kinder anmelden, die Plätze sind kostenfrei.

Anmeldungen sind bis zum 25. Juni 2018 unter Telefon 0421-3612958 und über welcome@bidlung.bremen.de möglich.

Weitere Infos in diversen Sprachen gibt es hier.