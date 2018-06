Der Friseur

Das Handwerk der Handwerkskammer Bremen ermöglicht Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren in den Ferien einen einmaligen Einblick in diverse Handwerksberufe, die sie in einer Projektwoche hautnah kennen lernen und erste Erfahrungen sammeln können. In der dritten Juliwoche wird's ganz schön haarig.

Bei der Abschluss­veranstaltung am Ende der Woche präsentieren die Teilnehmer ihre selbst gestalteten Produkte für Familie und Freunde. Handwerksmeister und Pädagogen begleiten die Kinder kompetent durch die Woche.

Das Programm beinhaltet eine ver­lässliche Ferienbetreuung von Montag bis Freitag, täglich 8 bis 16 Uhr. Der Eigenanteil an den Kosten beträgt 140 Euro pro Woche und umfasst die Rundum-Betreuung, Ausflüge, Frühstück, eine ganztägige Getränkeversorgung und ein warmes Mittagessen.

Die Anmeldung erfolgt unter 0421-222744434 oder per E-Mail an brunssen.dirk@handwerkbremen.de