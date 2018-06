Auf dem Schulhof rollt an diesem Nachmittag der Ball, denn Alten Eichen lädt alle Interessierten zum Fußballturnier ein. Dieses jährlich stattfindende Turnier wird im Rahmen des Projekts "Quartier Robinsbalje aufsuchende Kinderbetreuung QBZ" von Alten Eichen in Kooperation mit dem Landessportbund Bremen und dem Bremer Fußballverband für Kinder aus dem Quartier Robinsbalje organisiert. Gespielt wird in zwei Altersklassen (3. und 4. sowie 5. und 6. Klasse). Außerdem wird es eine große Hüpfburg geben.

Wer mitspielen möchte, kann sich unter 0160-2178045 anmelden. Alle interessierten Zuschauer können ohne Anmeldung vorbeikommen.