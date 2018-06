× Erweitern Daniela Buchholz Gröpelinger Sommer

Zum ersten Mal findet der Gröpleinger Sommer am Wasser statt: Entlang der Weserpromenade hinter der Waterfront in Richtung des Fähranlegers pendeln Schiffe zum Lankenauer Höft und bis ans Weserstadion. Mehr als 35 Vereine, Unternehmen und Initiativen verwandeln das Festareal in eine bunte Flanier- und Erlebnismeile mit internationalem Flair. Die Besucher erwartet Spiel, Spaß, Kultur und Kulinarik. Auf der Pier 2 Akustik-Bühne an der Festmeile treten zwischen 11 und 18 Uhr sieben verschiedene Musik-Acts auf.

Für Kinder hält das Bühnenprogramm gleich zwei Höhepunkte parat: Um 14 Uhr treten die Lokalmatadoren Matt & Basti und um 16 Uhr der aus dem KiKA bekannte norddeutsche Kinderliedermacher Grünschnabel auf.

Für das ultimative Sommerfeeling sorgt ab 17.30 Uhr der Bremer Michel Ryeson mit seinen kunstvollen Loops aus Funk, Soul und Pop.Von 13 bis 18 Uhr ist verkaufsoffener Sonntag im Sander Center, im Gartencenter Wassenaar, in der Überseestadt und in der Waterfront. Die Open Air-Veranstaltung organisieren Gröpelingen Marketing und Kultur vor Ort.

Im nächsten Jahr findet der Gröpelinger Sommer 2019 wieder in der Lindenhofstraße statt.