Hör zu - forsch mit

Eine Wippe würde nicht ohne funktionieren und auch beim Nussknacken oder Flaschenöffnen erleichtert es die Arbeit: das Hebelgesetz. Denn ein Hebel hilft dabei, mit wenig Einsatz viel Kraft auszuüben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Universum erklären anschaulich, was es mit diesem physikalischen Phänomen ganz genau auf sich hat und wo es in unserem Alltag sonst noch überall eine Rolle spielt. Versteckt sich vielleicht auch in einer Schubkarre ein Hebel? Kann man mit einem Kleiderbügel wiegen? Wie lässt sich mithilfe eines Hebels sogar Bruchrechnen? Viele Experimente laden die ganze Familie zum Mitraten und Mitstaunen ein.

Der Vortrag findet begleitend zum Hebelexponat auf dem Vorplatz des Universum statt, das von der Sparkasse Bremen im Rahmen ihres Initiativjahres „Wir für Kinder und Jugendliche“ ermöglicht wurde. An dem Exponat können die Besucher kinderleicht ein 1.500 Kilogramm schweres Auto anheben. Durch geschicktes Einsetzen ihrer Kraft schaffen sie es, solch ein Gewicht in die Höhe zu ziehen, das vergleichbar ist mit dem von drei ausgewachsenen Haflinger Pferden oder über 100 vollen Wasserkisten.

Der Eintritt kostet für Kinder 11 und für Erwachsene 16 Euro.