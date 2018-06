× Erweitern Foto: VG Bild-Kunst Bonn Hund, Katze, Maus

Zeit seines Lebens hat Janssen das Betrachten und Zeichnen von Tieren fasziniert. Während seiner gesamten Schaffenszeit von den 1950er Jahren bis zu seinem Tod 1995 hat der Künstler vielfältige Geschöpfe – große und kleine, tote und lebendige, reale und phantasierte – zum Thema seiner Kunst gemacht. Er nutzt dazu das gesamte Spektrum seiner zeichnerischen und druckgrafischen Techniken und zeigt einen ganzen Zoo in seinen Holzschnitten, Radierungen, Lithographien, Aquarellen, Feder- oder auch Farbstiftzeichnungen. Nicht selten seien die Tiere Sinnbild für Charaktere oder für Empfindungen. Häufig porträtiert Janssen sich auch selbst in Gestalt verschiedenartiger Tiere. Darstellungen von Tieren – insbesondere von Katzen – bilden einen zentralen Schwerpunkt in Schlüters Konvolut und bereichern das thematische Spektrum der Ausstellung ideal.

Die knapp 100 Exponate, unter denen sich nicht nur grafische Arbeiten, sondern auch einige von Janssens Stofftieren und sogar eine tote Krähe befinden, werden vom 23. Juni bis 23. September in der zweiten Ausstellungsebene des Museums präsentiert.

Die Öffnungszeiten sind Di bis So von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder 3,50 und für Erwachsene 6 Euro.