Ich glaube, ich werde seekrank

Die Wellen schlagen hoch, das Schiff wankt. Christoph Kolumbus ist damals auf seinem Weg nach Amerika bestimmt mal übel geworden. Aber wird man auch in einem U-Boot seekrank? Die Teilnehmer gestalten eigene Schiffskostüme, „stechen in See“ mit ihnen und erleben Wind und Wetter ganz ohne Seekrankheit. Am Ende nimmt jedes Kind sein Schiffskostüm mit nach Hause. Außerdem wird der Museumshafen und einige Schiffe besichtigt, daher bitte wetterfeste Kleidung tragen. Bei dieser Aktion sind Kinder mit Beeinträchtigung herzlich willkommen.

Für Familien mit Kindern ab 5 Jahren. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 und für Kinder 2,50 Euro.