Am ersten Tag der großen Sommerferien lädt das Museum Eltern und Kinder zu einem gemeinsamen Indianer-Spieleabend ein. Dabei lernen alle zusammen Spiele kennen, die von Kindern und Erwachsenen der nordamerikanischen Indianer gespielt wurden. Hierzu gehören Geschicklichkeits- und Glücksspiele mit Namen wie Hanpapecum oder Cunwiyaya. Während der Aktion werden die Spiele erst gemeinsam gespielt, dann zusammen nachgebastelt und können mit nach Hause genommen werden. In einer kreativen Pause stärken sich alle mit Getränken und kleineren Knabbereien. Das Angebot richtet sich an Schulkinder ab 7 Jahren mit einem Elternteil.

Ein Teilnehmerbeitrag von 17 Euro pro Eltern-Kind-Paar (7 Euro pro extra Kind, 10 Euro pro extra Elternteil) wird erhoben. Material, Verpflegung und Getränke sind im Teilnehmerbeitrag enthalten. Eine Anmeldung unter 04231-807140 ist erforderlich.