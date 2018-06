Noch vier Tage bis Weihnachten, höchste Zeit, leckere Plätzchen zum Verschenken oder selber essen zu backen. Teig kneten, Formen stechen, Plätzchen verzieren: Gemeinsam backen macht viel mehr Spaß als alleine. Und hinterher wird natürlich zusammen probiert. Also: An die Formen, fertig, los! Am Ende nimmt jeder sein eigenes Tütchen mit nach Hause.

Das Angebot ist für Kinder ab 6 Jahre und kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-5374750 oder an jugend@martinsclub.de