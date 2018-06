Klar vorn und achtern

Für die meisten endet eine Schiffsfahrt in dem Moment, wenn das Schiff sicher zurück in den Hafen einfährt. Für die Mannschaft geht die Arbeit dann aber noch mal so richtig los. Immerhin muss das Schiff noch sicher festgemacht werden. Dass dafür eine Menge Kraft und Geschicklichkeit nötig ist, können Kinder ab 7 Jahren und Eltern bei dieser Familienaktion selbst feststellen. Gemeinsam sichern sie das Hochseebergungsschiff Seefalke und üben alle dazu nötigen Seemannsknoten. Außerdem wird der Museumshafen und einige Schiffe besichtigt, daher bitte wetterfeste Kleidung tragen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 und für Kinder 2,50 Euro.