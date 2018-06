Lego Mindstorms

In diesem Ferienkursen für 8- bis 14-Jährige werden Phänomenta-Mitarbeiter die Kinder wieder in die Grundideen der Roboterprogrammierung einführen. Roboter sind keine Menschen, sondern tun nur das, was ein Mensch in ihr Programm schreibt. Mit den kleinen Lego-Robotern lernen die Teilnehmenden Schritt für Schritt, wie solche Programme erstellt werden. Die Roboter können sich damit bewegen, lernen Sprechen und reagieren auf ihre Umwelt.

Es werden keine Roboter-Kenntnisse vorausgesetzt. Die Teilnahme kostet 15 Euro, der Kurs geht bis zum 1.8. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0471-413081.