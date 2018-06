× Erweitern Golf- und Gartencafé Iserloy Maislabyrinth

Laufen, verlaufen, suchen und endlich doch der richtige Weg zum Ausgang. Der Maisirrgarten in Groß-Mackenstedt macht in diesem Sommer Pause, aber eine halbe Autostunde außerhalb Bremens gibt es noch einen: Auf über 4000 Quadratmetern gibt es Spaß, Spiele und Aktionen. Wege in Kreisform, Schachbrettmuster, Sackgassen und Hindernisse bringen jedes Jahr neue Herausfroderungen.

An verschiedenen Stationen sind Quizfragen rund um das Thema „Entdecke die Ritter“ zu beantworten. An den Rätselstationen kommen alle Verirrten automatisch vorbei. Dadurch weiß der Verirrte auch immer mal wieder das er auf dem rechten Weg ist. Die eingebauten Notausgänge, wollen wir hoffen das sie unbenutzt bleiben. Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Die Gewinner werden am Ende schriftlich benachrichtigt.

Das Maislabyrinth hat bis zum 7. Oktober 2019 Dienstag bis Freitag ab 11 und Samstag und Sonntag ab 10 Uhr bis zur Dunkelheit geöffnet.

Eintritt Erwachsene: 3,50 Euro, Kinder 6-15 Jahre: 3 Euro