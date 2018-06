Mann über Bord

Was passiert, wenn jemand über Bord geht? Wie kann man ihn retten, ohne selbst in Gefahr zu geraten? Unter anderem auf dem Hochseebergungsschiff Seefalke lernen die Teilnehmer die wichtigsten Regeln der Seenotrettung kennen und erfahren, wie sich die Sicherheit auf Schiffen immer weiter verbessert hat. Dabei bauen sie eigene Rettungsringe - die am Ende natürlich mit nach Hause genommen werden dürfen. Außerdem wird der Museumshafen und einige Schiffe besichtigt, daher bitte wetterfeste Kleidung tragen.

Für Familien mit Kindern ab 6 Jahren. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 und für Kinder 2,50 Euro.